Экс-главу "Курской фармации" Осипова обвинили в превышении полномочий На экс-главу "Курской фармации" завели уголовное дело

Москва22 июн Вести.Уголовное дело возбуждено в отношении экс-директора сети аптек "Курская фармация" Игоря Осипова, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Курской области Александра Хинштейна.

Руководитель субъекта сделал соответствующее заявление в ходе заседания регионального правительства.

По предварительной информации, действия Осипова квалифицировали по статье УК РФ о превышении должностных полномочий.

Как уточняет агентство, в минувшем году Александр Хинштейн поручил проанализировать работу "Курской фармации". Министерство финансов и бюджетного контроля региона вышло на проверку финансового состояния организации в исполнении региональной субсидии на более чем 65 миллионов рублей.

По поручению Хинштейна Осипова освободили от должности.

На прошлой неделе СУ СК по Курской области возбудило уголовное дело по ст. 286 "превышение должностных полномочий" в отношении уже бывшего руководителя "Курской фармации" гражданина Осипова приводятся слова Хинштейна

Уголовное дело возбудили по материалам, которые правительство региона направило в следственные органы по результатам проверок.