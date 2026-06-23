Экс-губернатора Омской области Буркова подозревают в махинациях с землей Экс-губернатор Омской области Андрей Бурков стал фигурантом уголовного дела

Москва23 июн Вести.Бывший губернатор Омской области Александр Бурков стал фигурантом уголовного дела по факту махинаций с землей в Свердловской области. Об этом сообщает 66.ru.

Дело возбуждено по статье "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием".

По данным издания, был проведен допрос с чиновником. Арестовано имущество Буркова.

Бизнесмен Константин Комиссовский заявил, что в 2023 году Бурков купил у него земельный участок, который был выставлен на продажу за 120 миллионов рублей. Однако московский бизнесмен получил всего 4,16 миллиона рублей.

Позже участок был переоформлен на тещу Буркова и продан коммерческой структуре за 250 миллионов рублей.