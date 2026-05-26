Москва26 мая Вести.Экс-вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов стал фигурантом еще одного уголовного дела. Теперь Чемезов проходит по уголовному делу своей бывшей жены Ирины Чемезовой - ему предъявлено обвинение в мошенничестве. Об этом изданию "Коммерсант-Урал" сообщил его адвокат Николай Бердников.

Господин Чемезов фигурирует в уголовном деле своей бывшей супруги Ирины Чемезовой, связанном с грантами на развитие туристической зоны. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) цитирует Николая Бердникова издание "Коммерсант-Урал"

По данным следствия, в 2023 году сообщник Ирины Чемезовой нашел участок у озера Таватуй в Свердловской области, который планировалось включить в заявку на грант. Сотрудники компании "Новый мир" (принадлежит бывшей жене политика) направили в областной департамент туризма заявку на получение гранта в размере 4,2 миллиона рублей. По мнению обвинения, сведения в заявке были заведомо ложными и ввели чиновников в заблуждение. Средства из бюджета перечислили на счет компании.

В 2024 году фирма "Новый мир" получила второй грант - на сумму 10,7 миллиона рублей. Защита утверждает, что при выполнении работ удалось сэкономить, поэтому 1,8 миллиона рублей компания вернула обратно в департамент.

Ранее по первому уголовному делу Олег Чемезов уже обвинялся по двум эпизодам мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Дело касалось АО "Объединенная теплоснабжающая компания" (дочка "Облкоммунэнерго"), изъятого в доход государства. По нему также проходят бизнесмен Алексей Бобров, топ-менеджер "Корпорации СТС" Татьяна Черных и экс-глава компании Антон Боликов.