Суд отправил в СИЗО экс-мэра камчатского Елизово по делу о взятке в 14 млн рубле

Москва16 апр Вести.Камчатский краевой суд изменил меру пресечения бывшему главе Елизовского городского поселения с домашнего ареста на заключение под стражу. Экс-чиновник обвиняется в получении взятки в виде семи земельных участков общей стоимостью более 14 млн рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры региона в мессенджере MAX.

Мужчина был арестован в декабре 2025 года, однако в апреле 2026 года мера пресечения была заменена на домашний арест. Прокуратура не согласилась с данным решением и вынесла апелляционное представление, согласившись с которым, суд вновь заключил фигуранта под стражу.

Следствие полагает, что в 2022 году бывший депутат и глава Елизовского городского поселения получил взятку в виде 7 земельных участков стоимостью свыше 14 млн рублей за совершение заведомо незаконных действий отметили в пресс-службе

Там уточнили, что чиновник за это должен был принимать "нужные" решения при обороте муниципальных земель.

Кроме того, обвиняемый сам назначал себе премии.

Результаты расследования контролируются прокуратурой региона.