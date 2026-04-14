СК закончил расследование о хищении земель на 199 млн рублей на Камчатке

Москва14 апр Вести.В Камчатском крае завершено расследование уголовного дела о крупном хищении муниципальных земель в Елизовском городском поселении. Об этом сообщает региональный главк Следственного комитета (СК) России.

Согласно материалам ведомства, фигурантами стали руководители местной администрации, которые обвиняются в растрате, взяточничестве и превышении должностных полномочий.

С 2022 по 2024 год глава администрации Елизовского городского поселения, его заместитель и руководители управления архитектуры и градостроительства, управления имущественных отношений, контрольно-счетной палаты создали организованную группу для хищения муниципальных земель путем их неконкурентного отчуждения в пользу третьих лиц. К противоправной деятельности был привлечен индивидуальный предприниматель уточняется в канале камчатского СК в мессенджере MAX

Следователи выяснили, что махинации с землей проводились под видом ведения огородничества. Всего было отчуждено 69 земельных участков в обход конкурсных процедур, после чего земля оформлялась "для индивидуального жилищного строительства" и продавалась по рыночной стоимости.

Общая сумма ущерба, причиненного бюджету РФ, превысила 199 млн рублей отметили в ведомстве

В ходе следствия также было установлено, что чиновники организовали канал получения взяток через посредника — руководителя коммерческой организации, оказывавшей кадастровые услуги. За оформление земли фигуранты получили порядка 3,5 млн рублей.

Следствием допрошены свыше 140 свидетелей, выполнено 18 осмотров мест происшествий, 22 обыска и 18 выемок. Назначены и проведены 68 землеустроительных и оценочных, а также 7 почерковедческих судебных экспертиз.

В настоящее время уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

В СК обратили внимание, что уголовные дела против экс-главы администрации и руководителя управления архитектуры и градостроительства, заключивших досудебные соглашения, уже находятся на рассмотрении в суде.