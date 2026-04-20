Москва20 апр Вести.Армавирский городской суд вернул в собственность государства земельные участки курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии, незаконного переданные в частные руки бывшими местными чиновниками. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Армавирский городской суд рассмотрел иск об обращении в доход государства земельных участков и объектов недвижимости в поселке Архыз Карачаево-Черкесской Республики… Судом в собственность РФ обращены: 25 земельных участков, 8 отелей, 3 жилых дома, 67 нежилых построек, 6 некапитальных строений, 2 объекта незавершенного строительства говорится в сообщении инстанции в мессенджере MAX

Было установлено, что 6 гектарами в Зеленчукском районе незаконно распорядились бывший глава Архызского сельского поселения и его заместитель. Для этого они подделали документы, чтобы участки стали собственностью муниципалитета, позже переписали их на своих родных и знакомых, а затем продали по фиктивным сделкам номинальным владельцам по заниженным ценам. В результате ответчиками в суде выступали 23 физических лица и одна компания.

Речь идет о землях, расположенных в предгорьях Большого Кавказского хребта, рыночная стоимость которых превышает один миллиард рублей. При этом они относятся исключительно к федеральной собственности и не подлежат приватизации. Сейчас участки представляют собой 25 землеотводов общей площадью 27 тысяч квадратных метров.