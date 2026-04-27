В доход государства обратили 18 млрд рублей и акции экс-депутата Госдумы Исаева Суд конфисковал 18 млрд рублей и акции у экс-депутата Госдумы Исаева

Москва27 апр Вести.Суд обратил в доход государства 18 млрд рублей и акции, принадлежавших экс-депутату Государственной Думы Ризвангаджи Исаеву. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.

Уточняется, что Исаев, будучи депутатом, в 2007-2011 годах совершил ряд коррупционных преступлений. Он использовал свой статус, чтобы завладеть государственными землями и объектами муниципальной собственности в Краснодаре.

Так, через подконтрольное ООО "Статус" он выкупил высоколиквидные городские земли площадью более 615 га по льготной цене (15 168 073 рубля), а взамен обязался построить и передать в муниципальную собственность объекты инженерной и иной инфраструктуры. Однако ООО "Статус" позже отказалось от строительства объектов в заявленном объеме, а принадлежавшие государству территории были перераспределены в пользу подконтрольных депутату лиц.

Когда срок полномочий Исаева истек, он продолжил извлекать незаконные доходы и вкладывал их в приобретение новых активов. Так, он реализовал несколько девелоперских проектов в Краснодаре, таких как жилой район "Европея", "Немецкая деревня" и гостиничный комплекс Mariott Краснодар. Здание отеля он отдал во владение ООО "Центр-Отель", принадлежащим его сыну, а помещения в жилых объектах продал.

Часть доходов, приобретенных за счет коррупционно нажитого имущества, экс-депутат зарегистрировал на доверенных лиц и членов семьи, другую часть направил на капитализацию своих предприятий и создание новых бизнес-структур.

Суд обратил в доход Российской Федерации денежные средства, принадлежащие Исаеву в размере 18 млрд рублей, а также акции АО "Краснодаргоргаз", АО "Атэк", ООО "Тепловая транспортная компания", АО "Апшеронскрайгаз" говорится в сообщении

Дело рассматривал Ленинский районный суд. Конфискованное имущество признано эквивалентным ущербу, нанесенному в результате нарушения закона.