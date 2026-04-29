Москва29 апрВести.Октябрьский районный суд Краснодара, рассмотрев иск Генпрокуратуры, связанный с борьбой против коррупции, постановил изъять в пользу государства имущество и финансовые активы, принадлежавшие бывшему губернатору Ростовской области Владимиру Чубу и нескольким предпринимателям, с которыми он был связан, передает ТАСС.
Суд решил исковые требования удовлетворитьзаявил судья, оглашая принятое решение
Кроме того, суд обратил в доход государства 27 коммерческих организаций, участвовавших в коррупционной схеме Чуба и его соратников.
По этой схеме было реализовано, в частности, государственное предприятие "Ростовский республиканский ипподром". Его сначала обанкротили, а затем продали Кислову за 7,5 миллиона рублей при рыночной стоимости 2 миллиарда рублей.
За это Кислов отдал жене и дочери Чуба доли в своих компаниях, от участия в которых они незаконно получили доход на общую сумму в 23 миллиона рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.