Суд обратил в доход РФ активы по иску к экс-губернатору Ростовской области Чубу

Суд обратил в доход РФ активы экс-главы Ростовской области Владимира Чуба Суд обратил в доход РФ активы по иску к экс-губернатору Ростовской области Чубу

Москва29 апр Вести.Октябрьский районный суд Краснодара, рассмотрев иск Генпрокуратуры, связанный с борьбой против коррупции, постановил изъять в пользу государства имущество и финансовые активы, принадлежавшие бывшему губернатору Ростовской области Владимиру Чубу и нескольким предпринимателям, с которыми он был связан, передает ТАСС.

Суд решил исковые требования удовлетворить заявил судья, оглашая принятое решение

Кроме того, суд обратил в доход государства 27 коммерческих организаций, участвовавших в коррупционной схеме Чуба и его соратников.

По этой схеме было реализовано, в частности, государственное предприятие "Ростовский республиканский ипподром". Его сначала обанкротили, а затем продали Кислову за 7,5 миллиона рублей при рыночной стоимости 2 миллиарда рублей.

За это Кислов отдал жене и дочери Чуба доли в своих компаниях, от участия в которых они незаконно получили доход на общую сумму в 23 миллиона рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.