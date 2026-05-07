Восемь лет получил экс-глава камчатского Елизово за хищение земель на 199 млн

Экс-глава Елизово на Камчатке осужден за хищение земель на 199 млн рублей Восемь лет получил экс-глава камчатского Елизово за хищение земель на 199 млн

Москва7 мая Вести.Бывший глава Елизовского городского поселения осужден на 8 лет колонии строгого режима за хищение муниципальных земель и ряд других коррупционных преступлений. Он переоформил и продал муниципальных земель на сумму свыше 199 млн рублей, сообщила пресс-служба СУ СК России по Камчатскому краю в мессенджере МАХ.

Установлено, что с 2022 по 2024 годы глава поселения, его заместитель и руководители ряда подразделений в составе организованной группы совершали хищения муниципальных земель путем их отчуждения в пользу индивидуального предпринимателя.

Землям присуждали вид разрешенной деятельности "ведение огородничества" и продавали их по заниженной цене.

После отчуждения участки переводились в категорию "для индивидуального жилищного строительства" и реализовывались уже по рыночной стоимости отметили в пресс-службе

Таким образом удалось реализовать 69 участков, бюджету РФ был нанесен ущерб на сумму порядка 199 млн рублей.

Также участники преступной группы организовали канал получения взяток через посредника — руководителя коммерческой организации, оказывавшей кадастровые услуги.

За беспрепятственное оформление земли фигурантами получено не менее трех взяток на общую сумму 3,5 млн рублей уточнили в ведомстве

На имущество обвиняемых наложен обеспечительный арест на общую сумму 60 млн рублей. Также арест наложен на незаконно отчужденные земельные участки общей стоимостью свыше 199 млн рублей.

Экс-глава Елизовского городского поселения получил 8 лет исправительной колонии строгого режима, а также штраф в размере 500 тыс. рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 10 лет. Также с него взыскали в счет возмещения вреда 198 млн 946 тыс. рублей и 3 млн 750 тыс. рублей, соответствующих размеру полученной взятки, в доход государства.

Уголовные дела в отношении остальных фигурантов находятся на рассмотрении в суде.