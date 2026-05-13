Москва13 мая Вести.Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения экс-вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову, сообщили в пресс-службе региональных судов.

По ходатайству следователя, Чемезову продлили домашний арест с запретом определенных действий.

Мера пресечения продлена по 15 августа 2026 года говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой судов Свердловской области в мессенджере MAX

В заявлении напомнили, что Олегу Чемезову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений. Его действия квалифицировали по статье УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения.