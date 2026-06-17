На экс-губернатора Челябинской области завели дело о взятках Экс-губернатора Челябинской области заподозрили в коррупции

Москва17 июн Вести.Следственный департамент МВД РФ возбудил в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского уголовное дело о получении взятки, сообщает "Коммерсант-Южный Урал" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным источника, Борис Дубровский получил 34 миллиона рублей через посредников от действовавшего тогда владельца АО "Южуралмост" Геннадия Вильшенко. Взамен он оказывал покровительство при проведении аукционов на ремонт дорог в регионе говорится в публикации

Также Дубровский и Вильшенко являются фигурантами уголовного дела о растрате при проведении ремонтных работ автомобильных дорог в регионе. Дело возбудили в начале прошлого года по материалам УФСБ по Челябинской области.