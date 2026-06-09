Москва9 июн Вести.Оперативная обстановка в приграничье Курской области остается сложной – Вооруженные силы Украины ежедневно наносят удары по территории региона. Об этом в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" рассказал губернатор Курской области, член высшего совета партии "Единая Россия" Александр Хинштейн.

Он подчеркнул, что на фоне постоянных атак проводить восстановительные работы в регионе становится сложно.

В первую очередь в восстановительных работах нуждается приграничье, которое сильнее всего пострадало от врага и продолжает страдать, поскольку каждый день у нас, увы, прилеты, каждый день враг проверяет нас на прочность, оперативно-боевая обстановка остается крайне сложной. Мы сегодня территорию, находящуюся как минимум в 30-километровой зоне от линии боевого соприкосновения, не можем восстанавливать сообщил Хинштейн

Он пояснил, что важна безопасность сотрудников и рабочих, которые проводят восстановительные работы

Понимаете, одно дело, когда там находятся люди в погонах и это их осознанный выбор, это их миссия. Совсем другое, когда мы направляем гражданских людей. Несмотря на сказанное мною, работы все равно у нас начались, и первые социальные объекты уже восстанавливаются добавил глава региона

Ранее губернатор обратился в правительство с просьбой списать бюджетные кредиты регионап на сумму 700 миллионов рублей. Он отметил, что Курская область, несмотря на сложную обстановку, все равно выполняет все социальные обязательства.