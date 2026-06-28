Губернатор Хинштейн раскрыл, что участники СВО привнесут в "Единую Россию" Губернатор Хинштейн: участники СВО привнесут в "Единую Россию" живой нерв

Москва28 июн Вести.Ветераны спецоперации, принимающие участие в съезде партии "Единой России", привнесут во фракцию перезагрузку и новый взгляд. Об этом ИС "Вести" рассказал губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Он напомнил, что выборы в Госдумы проходили еще до начала СВО – в 2021 году. Именно поэтому, считает губернатор, перезагрузка необходима.

Они (люди с боевым опытом. – Прим. ред.) привнесут и в партию, и в Думу, во власть живой нерв, реальную обратную связь, осознание ощущения перезагрузки, которое, на мой взгляд, совершенно необходимо, потому что выборы прежние проходили все-таки до начала СВО отметил Хинштейн на полях съезда партии "Единая Россия"

Ранее "Единая Россия" анонсировала запуск второго потока очной образовательной программы "Политический лидер" для кандидатов в депутаты из числа ветеранов специальной военной операции. Обучение стартует сразу после съезда, на котором будут утверждены списки кандидатов на выборы в Госдуму.