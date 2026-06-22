Москва22 июн Вести.Высшая партийная школа (ВПШ) "Единой России" 30 июня запускает второй поток очной образовательной программы "Политический лидер" для кандидатов в депутаты из числа ветеранов специальной военной операции. Обучение стартует сразу после съезда партии, на котором будут утверждены списки кандидатов на выборы в Госдуму.

Как сообщили в партии, пройти очное обучение смогут все победители предварительного голосования "Единой России" из числа участников СВО. Система методической поддержки выстроена также для кандидатов на других уровнях выборов.

30 июня Высшая партийная школа откроет второй поток очного обучения кандидатов — ветеранов СВО — сразу после съезда, на котором утвердят списки в Госдуму говорится в сообщении

Директор ВПШ Роман Романов подчеркнул высокий потенциал будущих кандидатов.

Мы уверены в человеческих качествах, волевых началах, патриотизме людей, которые рисковали жизнью за Родину. В первом потоке у нас было семь Героев России, десятки вчерашних военнослужащих с боевыми наградами и серьезным общественно-политическим потенциалом. Но избирательная кампания, роль кандидата в депутаты, особенно Государственной думы, для большинства начинающих политиков — серьезное испытание отметил он

По его словам, задача курса — помочь кандидатам освоить законы политической жизни и логику предвыборной гонки, "сделать все, чтобы каждый кандидат чувствовал себя уверенно и так же уверенно выстраивал свои коммуникации со своими будущими избирателями".