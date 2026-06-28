Сенатор Карелин рассказал, как в "Единой России" проходит обучение новых лиц Карелин об обучении новых лиц в "Единой России": обмен опытом идет ежедневно

Москва28 июн Вести.Обмен опытом с новыми претендентами на место в "Единой России" проходит каждый день. Об этом ИС "Вести" рассказал член комиссии "Единой России" по этике, сенатор, Герой России, трехкратный Олимпийский чемпион Александр Карелин.

Он отметил, что в партии реализуются несколько программ обучения.

На самом деле, учитывая, что все прошли напряженную пору экзаменации под названием "предварительное голосование", обмен происходит каждый день. Тем более, работает, вы знаете, в партии несколько программ от школы молодого политика до высшей партийной школы. Поэтому все это происходит в постоянном режиме сказал Карелин

Ранее "Единая Россия" анонсировала запуск второго потока очной образовательной программы "Политический лидер" для кандидатов в депутаты из числа ветеранов специальной военной операции.