В "Единой России" пообещали поддержку молодежи на старте карьеры Герой России Головин: "Единая Россия" поддержит молодежь в начале карьеры

Москва10 авг Вести."Единая Россия" расширит возможности для профессионального развития молодых специалистов. Об этом сообщил представитель федеральной пятерки партии на выборах в ГД, Герой России Владислав Головин.

Головин отметил, что за последний год партийный проект "Моя карьера с "Единой Россией" позволил организовать около 57 тысяч мероприятий, посвященных профориентации. В них поучаствовали более пяти миллионов человек, из которых 1,3 миллиона устроились на работу, уточнил он.

Партия продолжит работу над расширением возможностей для профессионального развития молодых людей, создавая новые и совершенствуя существующие механизмы сказал Герой России, его слова приводятся на сайте партии

Головин рассказал, что часто посещает российские регионы, где общается с молодежью и узнает их запросы. Он обратил внимание на важность создания новых рабочих мест и поддержки молодых специалистов.

Депутаты "Единой России" последовательно реализуют комплекс мер, направленный на развитие условий для трудоустройства и карьерного роста, бесшовного перехода по линии "вуз/суз – рабочее место" добавил он

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал поддерживать желание молодежи работать в родных городах и селах.