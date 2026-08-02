Москва2 авг Вести.Участие в выборах в Госдуму – это возможность направить все ресурсы партии "Единая Россия" на поддержку ветеранов специальной военной операции и их семей. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил Герой России, заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Поддубный.

Для меня это возможность, потому что правящая партия … обладает тем ресурсом и теми возможностями, которые, как мне кажется, сейчас надо использовать для того, чтобы стать сильнее. Я какое-то время являюсь же и членом генерального совета партии … И на протяжении длительного времени уже мы работали над новой партийной программой. Пока отчитывались за старую. И в этом смысле удалось абсолютно все пункты этой программы сориентировать на изменившуюся обстановку. На поддержку ветеранов специальной военной операции, на поддержку семей. В программе появились очень серьезные направления, которые касаются и переподготовки фронтовиков в мирной жизни, образовательные программы … Это моя жизнь и другой у меня нет, как бы и не надо сказал Поддубный

Также журналист добавил, что сейчас более 70 фронтовиков идут по партийным спискам "Единой России".

И это гарантия того, что все не зря, и гарантия в Государственной думе. Но, более того, там уже более 160 законов принято по инициативе "Единой России". Все касаются законов, которые напрямую влияют на жизнь ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Это надо делать отметил он

Поддубный участвует в выборах в Госдуму РФ 2026 года, входя в руководящую группу партии "Единая Россия".

Ранее журналист заявил о безусловной обязательности исполнения всех положений новой народной программы.