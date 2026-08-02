Москва2 авг Вести.Фронтовики-десантники, которые участвуют в предвыборной кампании и являются кандидатами в депутаты от "Единой России", усилят своим чувством справедливости Государственную думу, а значит, и всю страну. Об этом в своем-канале в мессенджере MAX написал Герой России Евгений Поддубный.

Сегодня очень важный праздник для всей нашей армии и для всей страны. Сегодня день ВДВ … На своих плечах десантники вывозят огромную, тяжелейшую боевую работу … На своем опыте я точно знаю, что для ВДВ нет задач невыполнимых. Причем не только на войне, но и на гражданке. Сейчас фронтовики-десантники участвуют в предвыборной кампании и являются кандидатами в депутаты Госдумы от партии "Единая Россия". Они усилили правящую партию и усилят Государственную думу, а значит, всю страну. Усилят своей принципиальностью, честностью, высоким профессионализмом и обостренным чувством справедливости написал он

Также Поддубный добавил, что соединения ВДВ блестяще начали СВО.

Гостомельский десант и Херсонский десант – уникальные операции. Мне повезло, за время, что идет СВО, я смог поработать со всеми дивизиями и бригадами ВДВ. Видел, как воюют гостомельские богатыри, жил в полках и дивизиях ВДВ на всех направлениях. Успел после ранения на финальную часть разгрома противника в Курском приграничье. Почти все наши крупные успехи в этой войне связаны с десантниками. Многие наши умелые командующие – это выходцы из ВДВ. Командование Африканским корпусом тоже из ВДВ отметил он

Ранее президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с Днем Воздушно-десантных войск, отметив умелые и решительные действия десантников в ходе проведения специальной военной операции.