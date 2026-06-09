Москва9 июн Вести.Ветераны спецоперации обладают обостренным чувством справедливости и высокой принципиальностью. Об этом заявил член генсовета партии "Единая Россия", военкор, заместитель гендиректора ВГТРК, руководитель "Авторской программы Евгения Поддубного" телеканала "Россия 1", Герой России Евгений Поддубный в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести".

Люди, которые прошли через горнила войны, обладают, конечно, обостренным чувством справедливости… Люди, которые преодолели, прошли через нечеловеческие испытания, действительно где-то имеют более высокий уровень принципиальности, где-то не смолчат, когда, может быть, другой человек робко испугается рассказал Поддубный

Он отметил, что в вопросах социальной поддержки и обсуждения общественных мер подобная принципиальность играет особую роль.

Ранее военкор озвучил меры поддержки ветеранов СВО, которые обсудили за круглым столом в Ростове-на-Дону. В их числе адаптация жилья для раненых военнослужащих.