Поддубный: "Единая Россия" будет отчитываться за все пункты народной программы

Поддубный: ЕР будет отчитываться за каждую строчку народной программы Поддубный: "Единая Россия" будет отчитываться за все пункты народной программы

Москва24 июл Вести.Член генерального совета партии "Единая Россия" (ЕР), Герой России Евгений Поддубный заявил о безусловной обязательности исполнения всех положений новой народной программы. С соответствующим заявлением он выступил на встрече с ветеранами специальной военной операции в Одинцово, организованной Ассоциацией ветеранов СВО Московской области.

Сейчас формируется народная программа "Единой России", и за этот документ, за каждую строчку в нем партия будет отчитываться подчеркнул Поддубный

Его слова приводит ТАСС. Как отмечает Поддубный, приоритетное внимание к участникам СВО станет одним из ключевых разделов документа. Отдельный блок будет посвящен вопросам образования, трудоустройства, создания комфортной среды для ветеранов, а также их вовлечения в патриотическое воспитание молодежи.

Поддубный отметил, что возвращение бойцов к мирной жизни накладывает особую ответственность на государственные структуры, общественные организации и политические партии.

Необходимо сокращать бюрократию и усиливать внимание к ветеранам, получившим ранения, членам семей бойцов и семьям погибших добавил он

Ранее Поддубный заверил, что пожелания бойцов СВО внесли в народную программу "Единой России", как и обращения всех граждан РФ.