Москва28 июн Вести.Ветераны специальной военной операции (СВО) - огромный человеческий ресурс для РФ, им предстоит развивать дальше страну. Об этом заявил ИС "Вести" член Генерального совета партии "Единая Россия", заместитель генерального директора ВГТРК, военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный.

Свой комментарий он дал на полях предвыборного съезда "Единой России", который открывается в Москве.

Мы часто говорим, что ветераны специальной военной операции - это люди, которые являются огромным преимуществом для России. Что это люди, которые не побоялись потерять жизнь за свое Отечество. Новая элита, об этом говорил президент. Эти люди будут развивать нашу страну дальше. То, как страна встретит своих героев, вообще определит, кто мы, на долгие годы. И для меня большая честь участвовать в этом процессе