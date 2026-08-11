Москва11 авг Вести.Из ветеранов специальной военной операции (СВО) получаются хорошие, принципиальные руководители. Об этом заявил военный корреспондент ВГТРК, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" Евгений Поддубный в интервью генеральному директору агентства ТАСС Андрею Кондрашову.

Ветераны боевых действий становятся очень эффективными, принципиальными, честными и грамотными управленцами… Сколько … ветеранов контртеррористической операции на Северном Кавказе, ветеранов других боевых действий, объявленных и необъявленных, стали хорошими руководителями. На самом деле, почти все. Потому что это дисциплинированные, ответственные люди, которые умеют командовать и подчиняться, еще и обладают качеством, которое, мне кажется, очень сильно России необходимо – это принципиальность… И таких людей война воспитывает, она их порождает