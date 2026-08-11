Поддубный: программа "Время героев" работает, в этом не было сомнений

Поддубный заявил, что "Время героев" работает и показывает результат Поддубный: программа "Время героев" работает, в этом не было сомнений

Москва11 авг Вести.Не было сомнений в том, что программа "Время героев" заработает. Об этом заявил военный корреспондент ВГТРК, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" Евгений Поддубный в интервью генеральному директору агентства ТАСС Андрею Кондрашову.

В том, что программа "Время героев" заработает, не было никаких сомнений. Потому что, во-первых, это президентская программа. И я знаю, что наш президент в деталях разбирается, как идет реализация этой программы сказал он

Ранее Герой России Александр Шуваев заявил, что обучение в рамках программы "Время героев" дает огромный опыт и объем знаний от первых лиц государства, а также стажировки с лучшими наставниками.