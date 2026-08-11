Москва11 авг Вести.Звезда Героя является достойной оценкой работы, а также новой ответственностью. Об этом военный корреспондент ВГТРК, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" Евгений Поддубный рассказал в интервью генеральному директору агентства ТАСС Андрею Кондрашову.

На вопрос Кондрашова, является ли Звезда Героя достойной оценкой работы или новой ответственностью, Поддубный ответил:

Да и то, и другое. … У меня много друзей, близких Героев России. И для меня всегда это было волшебство какое-то. Ну, потому что я знаю каждую историю, по крайней мере своих друзей, в деталях. Я всегда для себя думал, как человек за одну жизнь может пережить столько. Конечно, к этому невозможно привыкнуть, с одной стороны. С другой стороны, это звание, которому нужно соответствовать всю жизнь и всегда, в любых обстоятельствах. И это, конечно, так на плечи серьезно давят. Ну и правильно, так и должно быть