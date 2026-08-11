Москва11 авг Вести.Манифест "Единой России" должен содержать постулаты, которые не позволят стране сойти с правильного пути, например пункты о неизменности территориальной целостности и защите суверенитета. Такое мнение военный корреспондент ВГТРК, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" Евгений Поддубный озвучил в интервью генеральному директору агентства ТАСС Андрею Кондрашову.

Он добавил, что такие неизменные пункты стали бы гарантией того, что с Россией не случится ничего плохого.

Как мне кажется, манифест "Единой России" как правящей силы должен быть сосредоточен на сбережении определенных постулатов, которые не позволят нам в стране никогда сойти с верного пути. Нужно застолбить в манифесте вещи, которые не могут меняться. Территориальная целостность страны меняться не может. Ни при каких обстоятельствах, да? Определенные защитные механизмы страны не могут быть отменены. Это защита суверенитета, защита права на то, чтобы мы сами определяли, как мы должны жить, как мы должны развиваться. Это защита наших традиционных ценностей. Это очень важно. Это защита институтов власти как гарантия того, что с нашей страной ничего не случится подчеркнул Поддубный

Военкор отметил, что важно закрепить и статус РФ как социального государства.

Защита того, что мы все-таки социальное государство, мы заботимся о своих слабых. Всегда. О людях, которые старше, о людях, которые не могут работать. О людях, которые оказались в тяжелой ситуации рассказал Поддубный

Ранее Поддубный озвучил мнение, что патриотизм в РФ снова должен стать социальной нормой. Он привел в пример свою юность, когда в школу постоянно приходили ветераны Великой Отечественной войны.