Москва11 авг Вести.Патриотизм в РФ должен снова стать социальной нормой, за это нужно биться. Такое мнение военный корреспондент ВГТРК, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" Евгений Поддубный озвучил в интервью генеральному директору агентства ТАСС Андрею Кондрашову.

Он добавил, что для его поколения визит фронтовиков в школу был абсолютной нормой.

Для нас же, вот для нас с тобой же было абсолютно нормально, что раз в какое-то время в школу приходили фронтовики. Для нас это были родные люди, потому что это были наши дедушки, наши бабушки, для кого-то родители, там, кто постарше. И мы их слушали с открытым ртом, потому что они не врали. И поэтому-то и не возникало тогда вопроса: "как это, любить Родину или не любить?" Не было вариантов, конечно любить, ну невозможно было по-другому. Норма социальная. Патриотизм должен стать социальной нормой опять. И за это нужно биться заявил Поддубный

Ранее Поддубный рассказал о необходимости патриотического воспитания детей. По его словам, если страна не будет этим заниматься, воспитание перейдет под контроль ее врагов.