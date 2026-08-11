Москва11 авг Вести.Русский характер – умение становиться крепче в самых тяжелых условиях. Такое мнение военный корреспондент ВГТРК, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" Евгений Поддубный озвучил в интервью генеральному директору агентства ТАСС Андрею Кондрашову.

Когда кажется, [что все становится] только хуже, у нас начинаются какие-то обратные процессы, мы становимся крепче. И вроде враг уже думает, что "все, ну мы создали нечеловеческие условия для этих людей". А в этих нечеловеческих условиях у нас порог повышается и закалка работает, как сталь, которую закаляют… Мы умеем набирать твердость, когда кажется, ее неоткуда взять при одном условии: мы сами с собой должны быть максимально честны