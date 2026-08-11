Москва11 авг Вести.У России есть огромное моральное преимущество в борьбе – она не ставит цель посеять страх в украинском обществе, а дерется честно. Об этом заявил военный корреспондент ВГТРК, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" Евгений Поддубный в интервью генеральному директору агентства ТАСС Андрею Кондрашову.

Наш результат касается военных объектов, объектов энергетики, объектов, которые задействованы в вооруженном конфликте. Противник сосредоточен на других целях и физических целях, и итоговых целях огневого поражения. В этом смысле я очень рад, что у моего государства есть огромное моральное преимущество в этой борьбе. Мы не ставим перед собой целью любой ценой посеять в украинском обществе страх. Мы деремся честно, мы бьем по военным, и у этих ударов очень понятная цель. Нам нужно уничтожить вооруженные силы противника. Это понятная и прямая цель сказал он

Ранее Поддубный заявил, что в России до 2014 года были уверены, что вместе с Украиной росли на общих идеалах, но это мнение оказалось ошибочным.