Москва11 авг Вести.России важнее наносить удары по заводам, а не по бесполезным зданиям вроде Верховной рады. Об этом заявил военный корреспондент ВГТРК, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" Евгений Поддубный в интервью генеральному директору агентства ТАСС Андрею Кондрашову.

От Верховной рады на Украине ни черта не зависит. Чего по ней бить? Это бесполезное место. Куда важнее ударить по предприятию, которое производит дроны. Вот от этого действительно зависит ситуация на переднем крае. У противника другая парадигма, они бьют по тем целям, которые нас будут раздражать… будут сеять панику, страх. Ну, ничего, ничего, мы справимся... Противник нам делает больно, когда убивает наших людей. И это не просто боль, это, конечно, вызывает гнев, желание отомстить и по Верховной раде ударить. Но это то, с чем мы должны справиться, чтобы победить, потому что побеждает тот, кто борется чуть дольше и кто умеет терпеть сказал он

Ранее Евгений Поддубный заявил, что у России есть огромное моральное преимущество в борьбе - она не ставит цель посеять страх в украинском обществе, а дерется честно.