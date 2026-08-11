Поддубный: ничего страшнее, чем СВО, я не видел

Поддубный заявил, что не видел ничего страшнее СВО Поддубный: ничего страшнее, чем СВО, я не видел

Москва11 авг Вести.Евгений Поддубный за всю жизнь не видел ничего страшнее, чем СВО. Об этом военный корреспондент ВГТРК, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" рассказал в интервью генеральному директору агентства ТАСС Андрею Кондрашову.

Он добавил, что главное отличие СВО от других вооруженных конфликтов - ожесточенность и совокупное количество сил.

Ничего страшнее войны, чем специальная военная операция, я не видел. … [Главное отличие СВО от других конфликтов заключается ] в уровне ожесточенности и в совокупном количестве сил и средств наших и противника. И, конечно, в том, что воюют люди, которые разговаривают на одном языке. Россия сейчас самая воюющая и мощная армия в мире, которая обладает наивысшими компетенциями в области применения боевых беспилотников заявил Поддубный

Ранее Поддубный отметил, что Харьков всегда был русским городом. По мнению военкора, население Харькова сохраняет пророссийские взгляды даже несмотря на колоссальное давление киевского режима.