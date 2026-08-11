Москва11 авг Вести.Харьков всегда был русским городом, и даже после 10 лет "вымывания" коренного населения в нем остается большое количество пророссийского населения. Об этом военный корреспондент ВГТРК, один из лидеров предвыборного списка партии "Единая Россия" Евгений Поддубный рассказал в интервью генеральному директору агентства ТАСС Андрею Кондрашову.

Он добавил, что даже в обстановке огромной опасности население Харькова не отказывается от своих пророссийских взглядов.

Харьков всегда был русским городом. В 2014 году киевский режим начал активный процесс вымывания коренного харьковского населения из этого региона. Я даже хорошо помню, начали они с того, что завезли сотрудников СБУ из западных регионов Украины. Просто поменяли, ротацию сделали, но продолжили тем, что начали переселять людей из западных областей Украины в Харьков как раз для того, чтобы снизить уровень пророссийских настроений в Харькове. Хотя до сих пор они велики. … Это наши люди, которые, безусловно, находятся под большим давлением и в обстановке очень серьезной опасности, но продолжают тихо выходить на связь и очень нас ждут заявил Поддубный

Ранее Поддубный заявил, что испытывает гордость за своих земляков с Белгородчины. Он отметил, что люди в регионе очень быстро перевели свою жизнь в прифронтовой режим.