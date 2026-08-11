Москва11 авг Вести.С детства не было вариантов не любить Родину. Такое заявление в интервью генеральному директору агентства ТАСС Андрею Кондрашову сделал военный корреспондент ВГТРК, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" Евгений Поддубный.

Так военкор, родившийся в Белгороде, ответил на вопрос, кто научил его любить Родину.

Не было вариантов не любить Родину… Мы же такое поколение, когда страна развалилась. Но чего бы ни было, как бы на нас ни пытались повлиять, а, безусловно, пытались различные западные информационные продукты, сложно было себе представить, что кто-то не любит свою страну. Потому что учителя в школе были советскими учителями и очень хорошими. У меня вообще потрясающая школа была, у меня было пять педагогов, которые учили в этой же школе мою маму. И таких нас в классе была половина