Москва9 авг Вести.Обстановка в Белгородской области сейчас напряженная, но белгородцы - потрясающе сильные люди, и они не склоняются. Об этом заявил автору ИС "Вести" Евгению Попову военный корреспондент, Герой России, уроженец Белгорода Евгений Поддубный.

Свой комментарий он дал в ходе поездки в родной регион.

Обстановка стабильно напряженная, но потрясающе сильные люди, которые, как и Шебекино, не склоняются. Есть у Шебекино лозунг: "Шебекино не склоняется". Так на самом деле говорили когда-то учителя в начальной школе детям, когда они заполняли прописи. И кто же знал, что эти слова учителей станут настоящим военным лозунгом сказал Поддубный

По мнению военкора, сейчас этот девиз можно применить ко всей Белгородской области.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора региона Герой России Александр Шуваев сообщил: в Белгороде ему сложнее, чем в ходе боевых действий в Донбассе.