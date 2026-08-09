Герой России Шуваев: в Белгородской области сейчас сложнее, чем в ДНР

Шуваев: руководить Белгородской областью сложнее, чем воевать в Авдеевке Герой России Шуваев: в Белгородской области сейчас сложнее, чем в ДНР

Москва9 авг Вести.Руководить Белгородской областью в настоящее время сложнее, чем воевать в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил автору ИС "Вести" Евгению Попову временно исполняющий обязанности губернатора региона, Герой России Александр Шуваев.

Шуваев - уроженец Нового Оскола, десантник, боевой генерал, выпускник программы "Время героев". Его бригада освобождала Северодонецк, Лисичанск и Авдеевку.

Здесь намного сложнее, чем там. Потому что я заходил в сентябре 2022 года в Донецкий аэропорт, и оттуда уже развивались события на тактическом авдеевском направлении. Здесь намного сложнее сейчас. Больше дронов, больше идет поражение жителей. Там было намного меньше. И когда мы уже на 140 км отошли от Донецка, большие ракеты уже не прилетали. А здесь - летит все, что можно рассказал Шуваев

Врио главы региона также ответил на вопрос, употребляет ли кто-то в Белгородской области его позывной - Спартанец.

Не слышал пока сказал Шуваев

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) 146 раз атаковали населенные пункты Белгородской области. В результате погибли три человека, еще 25 пострадали.