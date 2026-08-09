Герой России Шуваев: Белгородская область развивается, несмотря на атаки ВСУ Шуваев: Белгородская область продолжает развиваться, несмотря на атаки

Москва9 авг Вести.Белгородская область, несмотря на удары ВСУ, продолжает жить обычной жизнью и развиваться. Об этом заявил автору ИС "Вести" Евгению Попову, временно исполняющий обязанности губернатора региона, Герой России Александр Шуваев.

Жизнь на этом не останавливается. Выполняем и боевые задачи, и развиваем регион отметил Шуваев

Ранее сообщалось, что все возгорания, возникшие в результате массированной атаки беспилотников ВСУ на Белгородскую область, ликвидированы. Об этом Шуваев написал в мессенджере MAX.