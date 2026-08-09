Москва9 авгВести.Белгородская область, несмотря на удары ВСУ, продолжает жить обычной жизнью и развиваться. Об этом заявил автору ИС "Вести" Евгению Попову, временно исполняющий обязанности губернатора региона, Герой России Александр Шуваев.
Жизнь на этом не останавливается. Выполняем и боевые задачи, и развиваем регионотметил Шуваев
Ранее сообщалось, что все возгорания, возникшие в результате массированной атаки беспилотников ВСУ на Белгородскую область, ликвидированы. Об этом Шуваев написал в мессенджере MAX.