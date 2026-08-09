Москва9 авгВести.В Белгородской области ситуация с бензином и доставкой продовольствия находится под контролем, ажиотажа на АЗС нет. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову.
Мы это все контролируем, решаем на оперативном штабе все вопросы с Министерством обороны, с добровольческими формированиями своими. Тероборона та же. Все это отслеживается, и мы своевременно принимаем мерысказал Шуваев
Он добавил, что ажиотажа по поводу бензина в регионе нет.
Ажиотажа нет. Все это контролируем, находим ключевые моменты, с руководителями разговариваем напрямую, поэтому есть определенное взаимодействиеотметил врио главы региона
Александр Шуваев подчеркнул, что Белгородская область, несмотря на удары ВСУ, продолжает жить обычной жизнью и развиваться.