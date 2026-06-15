Москва15 июнВести.Поставки бензина и дизтоплива в Калужскую область осуществляются стабильно. Об этом заявил губернатор региона Владислав Шапша по итогам еженедельного совещания, на котором он заслушал доклады по данному вопросу.
Жителей волнует надежность обеспечения топливом АЗС в регионе… Поставки бензина и дизтоплива осуществляются стабильно. Создан двухнедельный запас… [В Калужской области] цены на нефтепродукты в числе минимальных среди регионов ЦФОнаписал Шапша в своем канале в мессенджере МАХ
Он также заявил об отсутствии перебоев в обеспечении топливом предприятий АПК, особенно в период посевной. По его словам, яровой сев практически завершен, аграрии приступают к заготовке кормов.
Вопрос с топливом находится на постоянном контроле. В случае изменения ситуации власти будут реагировать оперативно.