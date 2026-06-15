Шапша: поставки бензина и дизтоплива в Калужскую область производятся стабильно

Власти Калужской области рассказали о ситуации с поставками топлива в регион Шапша: поставки бензина и дизтоплива в Калужскую область производятся стабильно

Москва15 июн Вести.Поставки бензина и дизтоплива в Калужскую область осуществляются стабильно. Об этом заявил губернатор региона Владислав Шапша по итогам еженедельного совещания, на котором он заслушал доклады по данному вопросу.

Жителей волнует надежность обеспечения топливом АЗС в регионе… Поставки бензина и дизтоплива осуществляются стабильно. Создан двухнедельный запас… [В Калужской области] цены на нефтепродукты в числе минимальных среди регионов ЦФО написал Шапша в своем канале в мессенджере МАХ

Он также заявил об отсутствии перебоев в обеспечении топливом предприятий АПК, особенно в период посевной. По его словам, яровой сев практически завершен, аграрии приступают к заготовке кормов.

Вопрос с топливом находится на постоянном контроле. В случае изменения ситуации власти будут реагировать оперативно.