Москва19 июлВести.Ситуация на автозаправочных станциях (АЗС) в Кемеровской области нормализуется. Об этом сообщил глава региона Илья Середюк, отметив, что удалось уменьшить очереди на заправках.
В последние дни был рост очередей на АЗС региона. Всю субботу вместе с рабочей группой вели непрерывные переговоры с поставщиками, ускоряли логистику горючего в регионе. Удалось получить результат – увеличили число работающих заправок. Сегодня проехали по открывшимся точкам и тем, где вчера был ажиотаж. Очереди уменьшились. Ситуация нормализуетсяпояснил губернатор в своем канале на платформе MAX
Глава Кузбасса подчеркнул важность того, чтобы нефтяные компании учитывали рост спроса и обеспечивали запасы топлива. "Мониторинг продолжаем", - добавил Середюк.