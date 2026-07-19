Губернатор Середюк: в Кузбассе нормализуется ситуация на АЗС Губернатор Середюк: ситуация на АЗС в Кузбассе нормализуется

Москва19 июл Вести.Ситуация на автозаправочных станциях (АЗС) в Кемеровской области нормализуется. Об этом сообщил глава региона Илья Середюк, отметив, что удалось уменьшить очереди на заправках.

В последние дни был рост очередей на АЗС региона. Всю субботу вместе с рабочей группой вели непрерывные переговоры с поставщиками, ускоряли логистику горючего в регионе. Удалось получить результат – увеличили число работающих заправок. Сегодня проехали по открывшимся точкам и тем, где вчера был ажиотаж. Очереди уменьшились. Ситуация нормализуется пояснил губернатор в своем канале на платформе MAX

Глава Кузбасса подчеркнул важность того, чтобы нефтяные компании учитывали рост спроса и обеспечивали запасы топлива. "Мониторинг продолжаем", - добавил Середюк.