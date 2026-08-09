Шуваев сообщил о ликвидации всех возгораний после атаки ВСУ на Белгород

Все очаги возгорания после ночной атаки БПЛА в Белгороде ликвидированы Шуваев сообщил о ликвидации всех возгораний после атаки ВСУ на Белгород

Москва9 авг Вести.Все возгорания, возникшие в результате массированной атаки беспилотников ВСУ на Белгородскую область, ликвидированы. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в мессенджере MAX.

Он написал, что произошли возгорания припаркованных автомобилей, частного и двух многоквартирных домов.

Пожарные расчеты ликвидировали все очаги возгорания говорится в публикации

По словам Шуваева, повреждено большое количество домов, административных зданий, социальных и коммерческих объектов.

Ранее сегодня он сообщил, что при ночной атаке на Белгородскую область три мирных жителя погибли и 25 пострадали. Среди них – два ребенка 4 и 9 лет.