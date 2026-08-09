Москва9 авгВести.Все возгорания, возникшие в результате массированной атаки беспилотников ВСУ на Белгородскую область, ликвидированы. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в мессенджере MAX.
Он написал, что произошли возгорания припаркованных автомобилей, частного и двух многоквартирных домов.
Пожарные расчеты ликвидировали все очаги возгоранияговорится в публикации
По словам Шуваева, повреждено большое количество домов, административных зданий, социальных и коммерческих объектов.
Ранее сегодня он сообщил, что при ночной атаке на Белгородскую область три мирных жителя погибли и 25 пострадали. Среди них – два ребенка 4 и 9 лет.