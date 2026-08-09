Москва9 авг Вести.Белгород, в первую очередь — это первый эшелон, который останавливает часть украинских беспилотников, летящих в Россию. Об этом заявил автору ИС "Вести" Евгению Попову военный корреспондент, Герой России, уроженец Белгорода Евгений Поддубный.

По его словам, так живет все приграничье.

Белгород, наверное, в первую очередь — это первый эшелон, который останавливает часть тех беспилотников, что летят в глубину страны. И от того, насколько эффективно здесь действуют подразделения и вооруженных сил РФ, и региона, и органов госбезопасности, это же такая совместная работа большая. На самом деле [от этого] зависит, насколько спокойный сон ждет вот в следующую ночь людей в Воронежской области, в Орловской области, в Москве, в Подмосковье и далее, вплоть до Урала сейчас отметил Евгений Поддубный

Ранее он также раскрыл происхождение лозунга Белгородчины "Шебекино не склоняется".