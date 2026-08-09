Москва9 авг Вести.Опыт Белгородской области по защите гражданского населения нужно масштабировать и применять в других регионах. Об этом заявил военкор, Герой России Евгений Поддубный в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову.

Военкор Поддубный – уроженец Белгорода. Он рассказал, что обстановка в регионе стабильно напряженная, но местные жители – потрясающе сильные люди.

Это ежедневная битва, ежедневная борьба, это видно. Создаются соответствующие структуры для этого, и они действительно работают. Здесь есть передовой опыт для всех приграничных территорий, который нужно масштабировать. Идет круглосуточная работа, война за жизни мирных жителей сказал Поддубный

Он добавил, что противник, начав вести террористическую войну против мирного населения еще в Донбассе, продолжил использовать те же методы в Белгородской и Курской областях, а теперь пытается распространить это на всю Россию.

Здесь и первый эшелон в этом смысле, и очень много технологий, действительно новых, а война сейчас – это технологии. И по-настоящему люди с душой бьются, потому что бьются за своих соседей, за своих родных, бьются за свою землю рассказал военкор

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