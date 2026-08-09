Москва9 авг Вести.Жители Белгородской области не теряют оптимизма благодаря ежедневной заботе о регионе. Об этом рассказал автору ИС "Вести" Евгению Попову военный корреспондент, Герой России, уроженец Белгорода Евгений Поддубный.

По его словам, сохранять порядок в городе - это "белгородская черта".

Это то, что стабилизирует людей. Потому что, когда ты видишь, что, несмотря на все обстоятельства, на тяжелую обстановку, есть порядок, это, на самом деле очень сильно бодрит и внушает оптимизм. Так же было и в Донецке. Я прекрасно помню, что после тяжелейших обстрелов выходили работники жилищно-коммунального хозяйства, приводили в порядок газоны, подметали улицы, убирали осколки и делали это при любой обстановке