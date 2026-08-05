Москва5 авг Вести.Военкор ИС "Вести", Герой России Евгений Поддубный вручил награды "Отец солдата" родителям бойцов специальной военной операции. Герой России и уроженец города также принял участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 83 годовщине освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков.

Поддубный подчеркнул, что всегда хорошо понимал обстановку в Белгородской области, она непростая.

В Москве очень хорошо понимают тяжелейшую обстановку, которая здесь сложилась и видно, какое количество специальных мер принимается для того, чтобы минимизировать воздействие противника. Истории, которая перекликается с днем сегодняшним. Хочу напомнить, что мы и тогда победили, и победим сегодня, в этом никогда не нужно сомневаться сказал Евгений Поддубный

5 августа 2026 года Белгород отмечает 83-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков и День города.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин встретился с врио главы региона Александром Шуваевым. Глава государства заявил, что для Белгородской области на данный момент главным является обеспечение безопасности людей.