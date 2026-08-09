Шуваев: 80% направленных на Москву БПЛА летят через Белгородскую область Шуваев: Белгородская область — первый рубеж обороны Москвы

Москва9 авг Вести.Белгородская область – первый рубеж обороны Москвы и всех регионов России, куда направляются украинские беспилотники. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову.

В первую очередь мы защищаем свою родную землю… 80% всех самолетов [беспилотников самолетного типа], которые летят в центр нашей страны, летят через Белгородскую область. Поэтому мы – первый рубеж обороны столицы нашей России сказал Шуваев

Он подчеркнул, что мобильные группы перехватчиков БПЛА выполняют задачи круглосуточно.