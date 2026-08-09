Москва9 авгВести.Белгородская область – первый рубеж обороны Москвы и всех регионов России, куда направляются украинские беспилотники. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову.
В первую очередь мы защищаем свою родную землю… 80% всех самолетов [беспилотников самолетного типа], которые летят в центр нашей страны, летят через Белгородскую область. Поэтому мы – первый рубеж обороны столицы нашей Россиисказал Шуваев
Он подчеркнул, что мобильные группы перехватчиков БПЛА выполняют задачи круглосуточно.