Москва23 июл Вести.Опыт организации работы мобильных огневых групп бригады "БАРС-Курск" по отражению атак украинских беспилотников заслуживает того, что стать примером для других российских регионов, написал в своем канале в МАХ военный корреспондент ИС "Вести", Герой России Евгений Поддубный.

Военкор поделился своими впечатлениями от недавней поездки в Курскую область и посещения бригады "БАРС-Курск", чьи мобильные огневые группы (МОГ) задействованы в противодействии атакам украинских БПЛА.

В ходе отражений атак дальних беспилотников киевского режима именно МОГи этого формирования одними из первых встречают ударные дроны противника, соответственно, помимо обороны объектов и людей на Курской земле участвуют в отражении налетов на тыловые районы нашей страны. И процент уничтоженных целей у бойцов стабильно высокий. У парней отлично организовано взаимодействие именно на региональном уровне. На пункте управления направленцы от всех заинтересованных ведомств, которые участвуют в боевой работе по отражению воздушных (и не только) атак. Хорошее взаимодействие резко уменьшает время реагирования на угрозы отметил военкор

Такое взаимодействие, по мнению Поддубного, может быть примером для других регионов страны в борьбе с целями за пределами зоны ответственности Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Примеры курских ситуационного центра, командного пункта и других штабных конструкций выглядят системными и масштабируемыми, особенно для тех российских регионов, которые пока опаздывают с реагированием на текущие угрозы. Организационную, моральную и техническую поддержку курскому БАРСу оказывает и АНО ЦБСТ и еще много эффективных структур. Неплохо было бы сформировать системное решение для эшелонов, которые не являются частью войск (сил), но в составе войск обеспечивают противодействие в небе. Речь, конечно, идет о целях, которые не входят в зону ответственности ВКС написал Поддубный

Ранее работу курского БАРС высоко оценил губернатор региона Александр Хинштейн.