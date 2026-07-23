Москва23 июлВести.Опыт организации работы мобильных огневых групп бригады "БАРС-Курск" по отражению атак украинских беспилотников заслуживает того, что стать примером для других российских регионов, написал в своем канале в МАХ военный корреспондент ИС "Вести", Герой России Евгений Поддубный.
Военкор поделился своими впечатлениями от недавней поездки в Курскую область и посещения бригады "БАРС-Курск", чьи мобильные огневые группы (МОГ) задействованы в противодействии атакам украинских БПЛА.
В ходе отражений атак дальних беспилотников киевского режима именно МОГи этого формирования одними из первых встречают ударные дроны противника, соответственно, помимо обороны объектов и людей на Курской земле участвуют в отражении налетов на тыловые районы нашей страны. И процент уничтоженных целей у бойцов стабильно высокий. У парней отлично организовано взаимодействие именно на региональном уровне. На пункте управления направленцы от всех заинтересованных ведомств, которые участвуют в боевой работе по отражению воздушных (и не только) атак. Хорошее взаимодействие резко уменьшает время реагирования на угрозыотметил военкор
Такое взаимодействие, по мнению Поддубного, может быть примером для других регионов страны в борьбе с целями за пределами зоны ответственности Воздушно-космических сил (ВКС) России.
Примеры курских ситуационного центра, командного пункта и других штабных конструкций выглядят системными и масштабируемыми, особенно для тех российских регионов, которые пока опаздывают с реагированием на текущие угрозы. Организационную, моральную и техническую поддержку курскому БАРСу оказывает и АНО ЦБСТ и еще много эффективных структур. Неплохо было бы сформировать системное решение для эшелонов, которые не являются частью войск (сил), но в составе войск обеспечивают противодействие в небе. Речь, конечно, идет о целях, которые не входят в зону ответственности ВКСнаписал Поддубный
Ранее работу курского БАРС высоко оценил губернатор региона Александр Хинштейн.