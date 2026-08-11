Поддубный рассказал о своей семье и детстве в Белгороде

Поддубный рассказал о своем детстве в Белгороде Поддубный рассказал о своей семье и детстве в Белгороде

Москва11 авг Вести.Детство Евгения Поддубного было "типично советским", он знал всех жильцов своего дома, а большую часть времени проводил на турнике. О том, как он рос в Белгороде и своей семье, военный корреспондент ВГТРК, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" рассказал в интервью генеральному директору агентства ТАСС Андрею Кондрашову.

Поддубный сказал, что рос в обычной советской семье. Мама работала учителем, папа был инженером.

Семья очень хорошая. И детство-то было такое очень камерное. Наверное, типично советское. Был двор, и в этом дворе я знал абсолютно всех соседей. Я знал всех жильцов нашего дома. Был турник, конечно, обязательно. Вокруг этого турника крутилась вся жизнь. Я был чемпионом среди школьников Белгорода. Подтягивался 39 раз. Был свой обязательно у нас военрук во дворе, дядя Паша, который занимался с нами начальной военной подготовкой по собственной инициативе вспомнил он

Поддубный добавил, что рядом с домом стоял большой завод "Энергомаш", где его дед работал после Великой Отечественной войны.

Белгород — вообще рабочий город, после войны разрушенный абсолютно. После войны город строился вокруг заводов. Поэтому город трудовой. Детство было очень хорошее отметил Поддубный

Ранее он предложил масштабировать и применять в других регионах опыт Белгородской области по защите гражданского населения.