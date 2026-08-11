Москва11 авгВести.Если Россия не будет заниматься воспитанием подрастающего поколения, то это сделают ее враги. Такое мнение военный корреспондент ВГТРК, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" Евгений Поддубный озвучил в интервью генеральному директору агентства ТАСС Андрею Кондрашову.
По словам военкора, он рад тому, что в России патриотическим воспитанием занимаются компетентные люди.
То, что в стране есть массовое детское патриотическое движение, – это здорово, потому что природа не терпит пустоты. Если мы своих детей не будем воспитывать, их воспитают за нас и наши враги. И я, возвращаясь к программе "Время героев", очень рад, что в России патриотическим воспитанием – такая казенная формулировка, патриотическое воспитание, всегда мне хочется сказать – тем, что на государственном уровне воспитанием наших детей занимаются [председатель правления "Движения первых" Артур] Орлов, [начальник Главного штаба "Юнармии" Владислав] Головин и [участник программы "Время героев" Андраник] Гаспарян. Три Героя России, которые, глядя в глаза любому пацану, любой девчонке, могут сказать: "Делай как я"заявил Поддубный
Ранее Поддубный прокомментировал поведение творческой элиты в РФ. По его словам, ситуация, в которой творческая элита не любит свою страну, является нездоровой и аморальной.