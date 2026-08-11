Поддубный: если мы не будем воспитывать своих детей, это сделают наши враги

Если не заниматься воспитанием детей, это сделают враги, заявил Поддубный Поддубный: если мы не будем воспитывать своих детей, это сделают наши враги

Москва11 авг Вести.Если Россия не будет заниматься воспитанием подрастающего поколения, то это сделают ее враги. Такое мнение военный корреспондент ВГТРК, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" Евгений Поддубный озвучил в интервью генеральному директору агентства ТАСС Андрею Кондрашову.

По словам военкора, он рад тому, что в России патриотическим воспитанием занимаются компетентные люди.

То, что в стране есть массовое детское патриотическое движение, – это здорово, потому что природа не терпит пустоты. Если мы своих детей не будем воспитывать, их воспитают за нас и наши враги. И я, возвращаясь к программе "Время героев", очень рад, что в России патриотическим воспитанием – такая казенная формулировка, патриотическое воспитание, всегда мне хочется сказать – тем, что на государственном уровне воспитанием наших детей занимаются [председатель правления "Движения первых" Артур] Орлов, [начальник Главного штаба "Юнармии" Владислав] Головин и [участник программы "Время героев" Андраник] Гаспарян. Три Героя России, которые, глядя в глаза любому пацану, любой девчонке, могут сказать: "Делай как я" заявил Поддубный

Ранее Поддубный прокомментировал поведение творческой элиты в РФ. По его словам, ситуация, в которой творческая элита не любит свою страну, является нездоровой и аморальной.