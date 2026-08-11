Москва11 авг Вести.Россия должна победить, так как ее хотят уничтожить. Об этом военный корреспондент ВГТРК, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" Евгений Поддубный заявил в интервью генеральному директору агентства ТАСС Андрею Кондрашову.

Сейчас самое главное – победить. Потому что при всем том, что большая часть страны живет, не ощущая на себе тяготы войны, наш противник поставил перед собой задачу … уничтожить нашу страну. Наша победа – это … предотвращение уничтожения нашей страны. И об этом нельзя забывать, как бы государство ни старалось оградить часть общества от веяния войны, на самом деле очень верная государственная позиция, в любом случае, каждый человек, который живет в России, должен понимать, что с нами воюют серьезно. Нас хотят уничтожить