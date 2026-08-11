Москва11 авг Вести.Идеальная Россия – это страна, в которой легко быть счастливым. Такое мнение военный корреспондент ВГТРК, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" Евгений Поддубный озвучил в интервью генеральному директору агентства ТАСС Андрею Кондрашову.

Мне очень хочется, чтобы мои дети жили не в той стране, где очень хорошо жить, в смысле, достатка много, а чтобы они жили в стране, в которой было очень легко быть счастливым. Это, на самом деле, очень неочевидная разница между качеством жизни, уровнем жизни и внутренним ощущением счастья и спокойствия. Для счастья-то, на самом деле, не всегда нужны материальные ценности. Нужны возможности для самореализации, нужно быть нужным, нужна свобода сказал он

Также Поддубный добавил, что идеальная страна – это там, где люди – соседи, собратья и соотечественники.

Мы в какой-то момент растеряли это ощущение, а сейчас его нашли. И я, конечно, хочу, чтобы в России будущего все дороги были очень хорошими. Чтобы врачи, учителя жили не хуже бизнесменов … За деньги успех нельзя покупать. Так жить неинтересно. Мне очень хочется, чтобы мы не потеряли возможность мечтать о космосе, мечтать о научных открытиях, мечтать о том, чтобы у нас появлялись великие произведения искусства, а мечты сбываются. Если об этом не мечтать, этого не будет считает он

Ранее Евгений Поддубный заявил, что президент России Владимир Путин спас страну от развала и катастрофы.