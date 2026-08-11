Москва11 авг Вести.В России есть хорошие законы, но очень часто включается человеческий фактор, и здравый смысл куда-то уходит. Об этом заявил военный корреспондент ВГТРК, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" Евгений Поддубный в интервью генеральному директору агентства ТАСС Андрею Кондрашову.

Очень важно, чтобы здравый смысл всегда присутствовал в законодательной практике, потому что очень часто у нас хорошие законы, но включается человеческий фактор, и здравый смысл куда-то уходит. И иногда даже это касается, например, участников СВО, ветеранов СВО. Многие же обращаются, говорят: "Слушай, ну вот комичная ситуация, закон на моей стороне, а я не могу ничего добиться". И ты начинаешь вот эту веревочку, на которой много узелков, развязывать. И каждый узелок – это просто человеческая вредность, человеческая лень, безразличие, просто нежелание выйти из зоны комфорта. Ну, человек работает, он делает ровно то, что должен. А надо сделать чуть больше. Сейчас время такое, когда надо делать чуть больше сказал он

Ранее Поддубный заявил, что новым российским регионам надо помогать, потому что процесс интеграции сложный.